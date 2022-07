Интересантни вистави на традицийней коцурскей манифестациї

КОЦУР – Друга провадзаца програма традицийней културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуца младих отримана по законченю роботнї за дзеци, тиж у просторийох Етно клубу „Одняте од забуца”.

Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали и официйно отворела тогорочну, 42. по шоре, манифестацию и привитала шицких присутних, а числени нащивителє и почитователє уметносци и прешлосци мали нагоду опатриц виставу под назву „Жатва – у словох и експонатох”. Першу виставу у рамикох тогорочней манифестациї пририхтали Марина Тодич и Аранка Медєши, и Етно клуб „Одняте од забуца”.

Орґанизаторки погуторели пар слова о виложених експонатох и сликох з котрима представене шицко тото цо нашо предки хасновали дакеди у жатви. Тиж, Медєшова з тей нагоди здогадла шицких нащивительох на, як гварела, красу прешлосци, и пречитала виривок зоз „Идилского венцу” Гавриїла Костельника, стихи котри гуторя о жатви.

У самим пририхтованю тей вистави, як визначене, помогли и Рада Лазор и Мирко Медєши, за виробок фотоґрафийох бул задлужени Дарио Монар, за дизайн паноох Александра Горняк, а проф. др Михайло Фейса обезпечел шицку потребну литературу же би шицко написане було на висшим уровню. Виставу „Жатва – у словох и експонатох” потримал Завод за културу войводянских Руснацох.

Треца провадзаца програма облапяла другу виставу под назву „Коцур през обєктив” котра була поставена у центру валала, на площи опрез клубу „Оаза”. Нащивителє мали нагоду поопатрац фотоґрафиї штирох фотоґрафох з Коцура, котрих привитала и представела Марина Тодич.

По словох Тодичовей, кажди фотоґраф на свой способ, у своїм уметнїцким стилу, видзел и приказал тот валал, и гоч фотоґрафиї розлични, шицки су повязани зоз єдним заєднїцким мотивом – Коцуром. На спомнутей вистави свойо фотоґрафиї виложели Тимотей Рац, Владимир Ґубаш, Андреа Новак и Моника Мади. Виставу „Коцур през обєктив” потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

Сама вистава була и перша часц змисту за младших нащивительох под назву „Жатва за младих”, а по законченю вистави друженє младих предлужене у клубу „Оаза”. За добру атмосферу того вечара ше постарал Ди-джей Срдян, а млади уживали у музики, сумированю упечаткох и друженю до позних годзинох. Зоз тим закончени перши дзень тогорочней „Коцурскей жатви”.

