Ище нєшка ше мож приявиц за сезонску роботу на горватским приморю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Компания Маистра (Maistra) зоз Горватскей и того року поволує шицких заинтересованих же би ше приявели за сезонски роботи на горватским приморю – у Ровиню и Врсару, прейґ поштреднїка и орґанизатора Славка Ройкового зоз Руского Керестура.

Потребни профили роботнїкох – кухаре, келнере, сервере, пица майстрове и пораячки, а приявиц ше мож до ютра, 24. фебруара.

Приявиц ше мож так же ше Славкови прейґ Фейсбук порученя пошлє даскельо податки – мено и презвиско, за котре роботне место ше особа жада приявиц, а потребне и навесц апликацию за контактованє.

Розгварки за роботу ше будзе окончовац 25. фебруара, з початком на 9 годзин, прейґ интернету, односно прейґ даєдней од апликацийох – Viber, Messеnger, Duo …

