РУСКИ КЕРЕСТУР – Карате клуб Русин уписує нових членох, дзеци возросту од 4 до 10 рокох котри зацикавени за тот спорт.

Уписац ше мож кажди пондзелок, стреду и пияток у чаше медзи 17,30 и 18,30 годзин у Спортскей гали у карате сали под трибинами.

Дзеци подзелєни по возросних ґрупох, а зоз нїма робя бувши члени котри за собу маю успихи и котри ше през роки визначели у тим спорту.

