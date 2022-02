Керестурски школяре ше змагали зоз математики

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого викенду, школяре Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк участвовали на општинским и окружним змаганю у математики.

Општинске змаганє зоз математики за основни школи отримане 20. фебруара у Основней школи Иса Баїч у Кули. На змаганю участвовали и седмеро школяре зоз Руского Керестура хтори посцигли найлєпши резултати на школским змаганю. У катеґориї трецих класох участвовали: Дарко Еделински, Ален Бики и Адрияна Штранґар. Представнїки зоз штвартей класи були: Доротеа Рамач, Николая Рац и Никола Петкович. Зоз висших класох, пласман на општинске змаганє єдини виборел школяр шестей класи Теодор Штранґар. Резултати змаганя ище вше нєобявени.

Школяр першей класи Ґимназиї руского оддзелєня Ґлориян Штранґар участвовал на окружним змаганю зоз математики котре було у Зомборе, и завжал 4. место, a пред тим на општинским змаганю бул першопласовани. Штранґар тиж бул успишни и на општинским зоз физики зоз освоєним першим местом, дзекуюци чому тоту Школу будзе представяц и на окружним змаганю.

