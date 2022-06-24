МАРИЯ КОЛБАС

Зоз чежким больом обвисцуєме милу родзину и приятельох же як найлєпши ангел ґу Богови пошла наша наймилша мац, шестра, сваха и тета





Похована є на грекокатолїцким теметове у Дюрдьове. Памятку на твой благи ошмих, очи полни любови и красну душу занавше у здогадованю буду ношиц твой син Иґор, шестра Злата зоз супругом Изудином, шестрова дзивка Ясмина зоз супругом Ирфаном и сином Фарисом, як и шестров син Харис и дзивка Мерима, числена фамелия и приятелє

Най ци Бог дарує вични мир у Царстве Нєбесним! Любиме це!