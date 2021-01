Мастер робота Даряна Гардия вибрана за найлєпшу на Медзинародним змаганю

ПРАГА – Дарян Гарди, мастерант на Академиї уметносцох, архитектури и дизайну „УМПРУМˮ у Праги, на напряме Студийох за илустрацию и ґрафику, тих дньох освоєл перше место на Медзинародним змаганю „Graduation Projects 2020ˮ („Дипломски проєкти 2020ˮ) зоз свою мастер роботу – „Газарски словнїкˮ.

Дарянова мастер робота вибрана за найлєпшу од 240 приявених проєктох, а у нєй представена визуална постмодерна верзия лексиконского романа „Газарски словнїкˮ, єдней од найзначнєйших сербских кнїжкох зоз конца 20. вику, писателя Милорада Павича.

Медзинародна платформа „Graduation Projects 2020ˮ представя прегляд проєктох хтору креировали дипломовани студенти уметнїцких академийох зоз штреднєй Европи – Ческей, Польскей, Словацкей и Мадярскей, а окрем медзинародних сотруднїцтвох институцийох и орґанизацийох, циль тей платформи и промововац хаснованє дизайну, як и представиц потенциял креативней индустриї и дизайнерох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)