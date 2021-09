Медзи наградзенима младима поднїмателями и керестурски школяре

ЗОМБОР – На 30. Дньох едукативносци младих поднїмательох хтори прешлого тижня отримани у Зомборе, свойо ориґинални идеї представели школяре зоз основних и штреднїх школох зоз заходнобачкого округу. Наградзена и єдна екипа керестурскей Школи.

На дводньовей манифестациї перше представени роботнї о виробку бизнис-плану и значносци поднїмательства, а други дзень школски тими презентовали свойо дїловни идеї хтори сами обдумали.

Зоз Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк участвовала екипа ґимназиялцох у хторей були Андрея Надь, Лора Новакович, Анамария Малацко и Ґлориян Штранґар зоз професорку Терезку Катона зоз свою идею завжали треце место. Зоз керестурскей школи участвовала и младша екипа осмакох котру творели Анита Чизмар, Емина Бики, Матея Папуґа и Елена Шомодї зоз наставнїцу Лидию Пашо.

На роботньох участвовали 28 екипи, а 120 школяре зоз школох у зомборскей, оджацкей, апатинскей и кулскей општини. Зоз кулскей участвовали и основна школа з Червинки, и два основни и єдна штредня школа з Кули, а треце место посцигла и ОШ Иса Баїч.

