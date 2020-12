Михайло Пашо вибрани за секретара Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, за секретара МЗ, на период од штири роки, вигласани Михайло Пашо, хтори дотераз мал функцию окончователя длужносци секретара МЗ Руски Керестур.

На Оглашку за вибор секретара Месней заєднїци явела ше ище єдна особа хтора нє придала комплетну документацию.

Попри тим, на схадзки, хторей предшедовал потерашнї предсидатель Владимир Олеяр, по дньовим шоре єдногласно прилапени и записнїки зоз 24. и 25. схадзки, як и Финансийни план за 2021. рок у складзе зоз додзелєнима апроприяциями зоз Одлуку о буджету Општини Кула за 2021. рок, а хтори виноши 6 милиони 64 тисячи динари.

