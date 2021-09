Млади Русиновци поражени у Стапару

СТАПАР – Кадети ФК Русин внєдзелю, 19. септембра, у Стапару, одбавели перше змаганє у тей полусезони з резултатом 5:1 (4:1).

Же екипа Гайдуку моцна и добре убавена, видзело ше уж на самим початку кед домашнї после лєм даскелїх минутох почали водзиц з резултатом 1:0.

Їх наймоцнєйши „адутˮ бул напад у хторим им наступаю двоме бавяче хтори прешлей сезони бавели за моцни Раднички Зомбор. Русиновец, Александар Зорич, нєодлуга вировнал резултат на 1:1, алє домашня екипа зоз швидким бависком превжала темпо, и по конєц першого получасу дали ище 3 ґоли.

Русиновци ше пробовали врациц до бависка, алє моцна екипа зоз Стапару им нє допущела превжац бависко и по конєц другого получасу посцигли ище єден ґол.

Русин наступел у составе: М. Надь, Зорич, Бодянєц, Молнар, Няради, Максимович, Ковачевич, Бики, Иличич, Д. Надь, Тома, Попов, Джуджар и Дудаш, а у тей полусезони, Русиновцом пришли два помоцнєня зоз Лалитю – Мирослав Молнар и Никола Максимович. Тренер и тей сезони Зденко Шомодї.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)