Наташа Ґайдош госцовала у Раншей програми ТВ Хепи у Беоґраду

КОЦУР/БЕОҐРАД – У Раншей програми „Вчас Рано” у студию ТВ Хепи у Беоґраду вчера, 18. децембра, госцовали Александра Чубра спред Гуманитарней фондациї „Будз гумани – Александар Шапич” и Наташа Ґайдош зоз Коцура, котра хаснователь спомнутей Фондациї.

По словох представнїци Гуманитарней фондациї Александри Чубра, од 2014. року одкеди постої тота фондация, помоц ше зберала за 900 хасновательох. Хвильково активни 530 хаснователє, од того 350 дзеци.

– Же би дахто постал хаснователь тей Гуманитарней фондациї, треба пополнїц вимогу, придац шицку потребну документацию дзе ясно видно о котрей дияґнози слово, окончи ше преверйованє чи сполнєни шицки условия, подписую ше контракти и порушує акция. Думам же ше людзом врацело довириє до гуманитарней роботи, а то найважнєйше. Способ роботи нашей Гуманитарней фондациї єдинствени по тим же на єдноставни способ оможлївюєме хасновательом же би дошли до потребних средствох, а донаторе и шицки котри даваю помоц у каждей хвильки можу видзиц як чече акция и кельо пенєжу назберане на интернет боку фондациї www.budihuman.rs – визначела Александра.

Наташа Ґайдош однєдавна хаснователь Гуманитарней фондациї, кед и достала свойо число. З нагоди госцованя у емисиї бешедовала о транспортним нєщесцу у котрим була чежко покалїчена кед и остала без ноги. По єй словох, протеза хтору хвильково ма, онєможлївює єй нормални живот, огранїчує ю у ходзеню и каждодньових активносцох.

– Тераз ше збераю средства за протезу котра ми потребна зоз микропроцесорним колєном, котра би ми олєгчала каждодньови живот. Цали час моя фамелия, приятелє и людзе коло мнє ме потримую и помагаю ми, и шицким сом барз подзековна. А дзецом и тим котри ше боря з даяку хороту лєбо покалїченьом як и я, бим поручела лєм най патра напредок и най нє одуставаю – гварела Наташа.

Людзе котри жадаю помогнуц Наташи можу послац число 911 у СМС порученю на 3030 (цена порученя 200 динари), а можу и уплациц средства на динарски рахунок 160-6000000795186-12, лєбо девизни 160600000079553920.

Ту и цали прилог Наташового госцованя у Раншей програми ТВ Хепи.

