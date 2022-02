Наш руски язик у шветовим реґистру язикох

ШВЕТ – Як вчера на своїм Фейсбук боку обявел Гавриїл Колєсар зоз Канади, а цо велї пренєсли на своїх профилох як важну вистку, руски язик реґистровани у ISO 639-3 медзинародним стандарду за язиково коди. Обяву преношиме у цалосци꞉

„Тих дньох сцигла вистка зоз Шветовей орґанизациї за реґистрованє язикох (SIL International) же 20. януара того року наш руски язик, хтори хаснуєме у Войводини одн. у Сербиї, реґистровани у ISO 639-3 медзинародним стандарду за язиково коди.

Наш руски язик у SIL International достал тробуквовикод rsk, а у спомнутим реґистру ше го водзи под назву Ruthenian. Тот тробуквови код нєшка значни прето же, як чаривни ключ, отвера дзвери ґу приступу етнолоґийним жридлом, линґвистичним лїстином, ґу важним архивом у швеце, хаснує ше го у каталоґийней системи библиотекох у швеце, бо ше так оможлївює катеґоризованє нашого руского як окремного язика, коди ше часто хаснує у линґвистичней литератури, окреме кед назви язикох нєясни або двосмислово. Тоти коди ше барз широко хасную у компютерских и информативних системох, як цо то Интернет, дзе велї язики треба же би мали комплетну потримовку.

На основу того тробуквового кода ше може витвориц можлївосц за уношенє нашого руского язика до компютерох, значи, же би ше при инсталованю Виндовсох або Линукса могло вибрац и наш руски язик як опцию (од часу кед лансовани Микрософтов Виндовс 8 та надалєй ше дава подполна язикова потримовка у ISO 639-3 так як ше коди нових язикох одобрую). На познатей шветовей интернет енциклопедиї Википедия було яки шветови язик мож поставиц лєм теди кед ма спомнити трословни идентификатор.

Инициятиву за реґистрованє руского язика у SIL International порушал новинар и публициста Гавриїл Коєсар зоз Торонта у Канади концом 2017 року. У зложеним процесу реґистрациї вельку помоц му дал др проф. Михайло Фейса, по вокациї анґлициста, хтори з науковима фактами обезпечел финализованє реґистрациї, як и др проф. Юлиян Рамач и мр Гелена Медєши, шицки тройо познати линґвисти-русинисти.

Кед маме у оглядзе факт же нєшка ище вше вецей як 2 милиярди людзе нє можу читац тексти на своїм язику вец таку реґистрацию руского язика з Войводини, хтори хасную лєм 15.000 особи, у реґистре дзе шицки познати шветово язики можеме тримац за успих понеже ше наш язик нєодлуга найдзе на велїх информативних платформох як цалком ровноправни язик з тима найвекшима”, пише у обяви.

