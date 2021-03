На Зонску смотру пласовали ше шесцеро рецитаторе

РУСКИ КЕРЕСТУР – После Општинскей смотри рецитаторох, хтора того року пре епидемиолоґийну ситуацию отримана прейґ видео знїмкох, пласман за Зонску смотру од седмерих виборели шесцеро рецитаторе з Руского Керестура.

У катеґориї младшого возросту од штирох змагательох на Зонску смотру пласовали ше двойо рецитаторе з Керестура – Исак Новта и Доротеа Рамач, у штреднїм возросту спомедзи 8 рецитаторох з Керестура ше пласовали – Ема Живкович и Иван Планчак, а у старшим возросту тиж спомедзи 8 рецитаторох, з Керестура ше змагали два рецитаторки – Минеа Югас и Валентина Новта хтори тиж виборели пласман на Зонску смотру.

Рецитаторох на Општинскей смотри оценьовал селектор Миодраґ Петрович, ґлумец Сербского народного театру з Нового Саду, а рецитаторох з Керестура у младшим возросту за змаганє пририхтали Наталия Зазуляк и Оленка Живкович, у штреднїм и старшим возросту – Ивана Дудаш, а видео знїмки рецитаторох знял и пририхтал Сашо Палєнкаш.

