На Општинску смотру рецитаторох пласую ше лоньски кандидати

КУЛА – На схадзки Културно просвитней заєднїци, хтора прешлого тижня отримана у Културним центре Кула, а на хторей присуствовали директоре шицких домох култури зоз општини Кула, принєшена одлука же би ше побиднїки лоньскей Месней смотри рецитаторох, того року директно пласовали на Општинску смотру.

На схадзки догварене же исти школяре хтори ше 13. марца прешлого року пласовали на Општинску смотру, а хтора пре епидемию прешлого року нє отримана, того року буду кандидати за Општинску смотру рецитаторох, и буду ше змагац зоз исту писню од истих авторох, як и у истей возросней катеґориї.

На схадзки, окрем директорох Домох култури зоз општини Кула, присуствовали и Слобданка Настасич вецейрочни селектор Општинскей смотри, як и секретар Културно просвитней заєднїци Кула Сава Прерадович. Општинска смотра рецитаторох запланована за пияток, 26. марец, у Кули, под условийом же епидемийни мири то и дошлєбодза.

