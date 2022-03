На пияток у РКЦ будзе „Я Русин єсм, бул и бууум 5”

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе на пияток, 1 априла будзе отримани Мултимедиялни перформанс „Я Русин єсм, бул и бууум”.

На репертоаре подїї хтору РКЦ и його Драмски студио того року орґанизую пияти раз, буду уметнїцка консталация Ненада Илича, концерт „Рутен треш оркестри” под руководительством Мирослава Папа, Драмска сличка „Як закончел пан Угрик” по мотивох приповедки Ивана Буковчана чий автор Славко Винаї, промоция кнїжки Славка Виная „Уровнї свидомосци” (НВУ „Руске слово” 2020), як и проєкция филма истого автора о нєдавно упокоєному Звонимирови Павловичови, хтори медзи иншим бул и зачатнїк идеї и порушовач Мултимедиялного перформансу „Я Русин єсм, бул и бууум”.

Сценоґрафию и режию тогорочного Мултимедиялного перформансу подписує „Уметнїцки концил РКЦ”, а орґанизаторе, як и предходних рокох, визначую же „Проєкт финансийно нє помогнул нїхто. Дзекуєме шицким!”

Початок пияткового перформансу заказани точно на 20,08 годзин.

Руски културни центер у Новим Садзе находзи ше у Улїци Йована Суботича 8.

