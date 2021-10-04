На стреду НВУ „Руске слово” и ОЕБС орґанизую конференцию

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) на стреду, 6. октобра, орґанизую онлайн конференцию прейґ зум платформи „Информованє на язикох националних меншинох у шветлє запровадзованя Медийней стратеґиї Републики Сербиї”.

Конференция ше орґанизує з потримовку Нєзависного здруженя новинарох Сербиї (НЗНС) и Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), на котрей буду участвовац представнїки ОЕБС-у и Влади Републики Сербиї.

З рускоязичней заєднїци буду участовац державна секретарка у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, Таня Арва-Планчак з Националного совиту рускей националней меншини и др Борис Варґа директор НВУ „Руске слово”.

У фокусу конференциї будзе значенє медийней самореґулациї, односно Интерного етичного медийного кодексу котри концом 2019. року подписали НВУ „Руске слово” и Национални совит рускей националней меншини.

Интерни етични медийни кодекс пионирске подняце рускей заєднїци у медийним систему Сербиї и часц є Акцийоного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок.

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