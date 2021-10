На Стретнуцу поетох участвовали седмеро литературни творителє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци, всоботу 16. октобра отримане 6. Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки (РМ) на котрим наступели седмеро од приявених дзешецерих творительох.

Предсидатель РМ Дюра Папуґа привитал учашнїкох стретнуца, а потим стретнуце почало зоз писню Юлияна Надя Мой валал руски Керестур хтору у ориґиналу пречитал Дюра Папуґа, потим ю преложену на сербски язик пречитал и Бора Латинович зоз Кули, а шицко у цихим провадзеню на гармоники, Владимира Югика з Руского Керестура.

Потим за лауреатох тогорочного заєднїцкого Поетского припознаня Рускей матки у Руским Керестуре и Задужбини Бори Латиновича зоз Кули, преглашени – Мария Дорошки з Руского Керестура и Милан Мрдаль зоз Червинки, хтори достали припознаня под меном Юлияна Надя, а по Одлуки Управного одбору Рускей матки.

У предлуженю свою поезию на сербским язику пречитали госци зоз Кули – Обрен Бетьо Радович и Боро Латинович, а од домашнїх свойо твори представели – Михайло Катона, Любица Няради, Славко Пап и Дюра Папуґа.

Як визначел Папуґа, пречитани литературни роботи шицких учашнїкох того Стретнуца буду обявени у додатку глашнїка Рускей матки Руснак.

После програми, учашнїки Стретнуце предлужели у друженю з музику.

