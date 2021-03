Нови предсидатель СО Кула Владимир Дюрович

КУЛА – На 17. схадзки Скупштини општини Кула котра отримана вчера, за нового предсидателя вибрани Владимир Дюрович, одборнїк Сербскей напредней странки Александар Вучич – прето же любиме Кулу, поднїматель зоз Кули.

Схадзка почала зоз минуту цихосци пре шмерц потерашнього предсидателя СО Кула Бобана Дамяновича, котрого заменєл Дюрович. Заменїк предсидателя СО Кула и надалєй остала Зорица Демкович.

Пред прилапйованьом дньового шору, посланїк СПС др Велибор Васович апеловал на одборнїкох и на широку явносц же би ше интензивовало вакцинованє на териториї општини Кула, з оглядом на нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию.

По першей точки дньового шора потвердзени мандат новому одборнїкови СНС Драґанови Зеякови, царинїкови зоз Сивцу.

На схадзки у фокусу бул Предклад одлуки о буджету Општини Кула за 2021. рок, односно його ребаланс. Зоз буджетом першобутно плановани средства у општинскей блаґайни виношели милиярду и 613 милиони динари, а тераз плановане нове кредитне задлужованє у виносу од 166 милиони динари за законченє вибудови першей фази Спортско-рекреативного центру.

Одборнїки, медзи иншим, прилапели и Звит о роботи локалного Кризного штабу за 2020. рок котри поднєсол Зоран Ракич, заменїк предсидателя Штабу, дата и согласносц на Програму дїлованя Пречисцовача Вербас – Кула за 2021. рок.

До Општинскей ради меновани нови член, Веселин Дюрдєвич зоз Червинки, на место Милоша Делибашича котри задзековал на тоту функцию.

