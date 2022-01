Од половки авґуста Владислав Папуґа зоз Шиду почал тренирац хлапцох у Школи

фодбала ОФК „Раднички” у Шидзе и преношиц им свойо богате ґолманске знанє.

Як нам гвари, до того пришло нєнароком. У своєй кариєри тренирал ґолманох у велїх клубох, а тераз тренира младши селекциї.

Рекреативно гонєл бициґлу коло терена ОФК „Раднички” и стретнул свойого дакедишнього тренера Станка Лоґарушича.

– През бешеду зме дошли же ше ми опитал у єдней хвильки чи би сом ше прилапел тренирац хлапцох хтори зацикавени буц ґолмани. Мнє ше то попачело и прилапел сом його понукнуце, а мал сом и потримовку Деяна Чосича, предсидателя Школи фодбалу. Достал сом два ґрупи и то младши когуцики, 5 – 6, возросту по штварту класу основней школи и старших когуцикох, седмеро, возросту од 11 по 14 роки. Одредзени и тренинґи и то зоз старшима два раз тижньово вовторками и штвартками по годзину, а зоз младшима тренинґи ше отримую раз тижньово – приповеда Владислав Папуґа.

ТРЕНИНҐИ И ПО ДИЖДЖУ

А кажди тренинґ почина зоз поступним зогриваньом з вежбами, а потим и з лабду, чи себе додаваю лабду або копаю на ґол. Хлапци сцу добре тренирац, а єден хлапец хтори жиє у сушедним Ґибарцу и по дижджу пришол на тренинґ. И то шведоченє пожертвовносци кед ше дацо сце посцигнуц. Папуґа нам гвари же пред даскельома роками було пробованя же би ше подобну школу и тренинґи порушало у Бачинцох. Хлапци ше позберали през лєто кед бул розпуст, алє уж од септембра кед почал школски рок, трениранє скапало.

Наш собешеднїк тренирал ґолманох у ОФК „Бачинци” и по потреби аж ставал помедзи стативи кед требало заменїц ґолмана першей екипи. Нажаль, случело ше же зламал палєц на руки и то го гендикеповало же би далєй бранєл.

ҐОЛМАН БЕЗ ПОКАЛЇЧЕНЯ

Папуґа добре памета кед вон бул школяр основней школи же мал вельки талант буц ґолман и оцец го водзел до Беоґраду до школи фодбалу у ФК „Партизан”, а бул и у Обиличу. Єден час тренирал ґолманох у ФК „Обилич 1993” у Куковцох, и бранєл за Раднички зоз Шиду на досц стретнуцох.

– На тренинґох хлапцох учим и як ше безпечно руца и пада на лабду же би нє було покалїченя. И ту єст технїки, подобне як кед би ше скакало до води. Нажаль, тераз нє маме часц терена зоз писком, бо ше там найлєпше то тренира. Я кед тренирал у Беоґрадзе мали зме єдну часц дзе писок. Мал сом три тренинґи до тижня и єден тренинґ бул обовязно на писку. На писку нє лєгко тренирац и прето тренинґи тирвали максимално пол годзини. Алє и у терашнїх условийох за трениранє, намагам ше хлапцом цо вецей пренєсц знаня, а кажди з нїх хто уж кельо талантовани то прилапи и будзе ше далєй надбудовйовац у ґолманскей кариєри – гварел на концу Владислав Папуґа.

ПРЕРВА ПРЕ ХОРОТУ

Папуґа нам гвари же, нажаль пре инфекцию з вирусом корона мушел од октобра з тренинґами направиц павзу, а тераз пришла и жимска павза у фодбалє.

– Наздавам ше у фебруару ознова рушиме з тренинґами, бо ми тота робота хиби и придзе ми як одпочивок у порядней роботи, а верим же ше и хлапци зрадую же ознова будземе вєдно и предлужиме тренирац – гвари Владислав Папуґа хтори ма педаґоґийни искуствия у роботи з дзецми, бо є професор ґеоґрафиї у основней школи.

