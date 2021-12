Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура достала награди

КОЦУР – Награди зоз змаганя „Днї информатики у школох Войводини” додзельовани 22. децембра, на котрим коцурска Основна школа „Братство єдинство” участвовала першираз и освоєла аж два награди. Пре епидемийну ситуацию, уручованє наградох отримане прейґ Зум платформи.

Центер за розвой и применку науки, технолоґиї и информатики (ЦНТИ) змаганя орґанизує уж 15 роки, под покровительством Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци и Факултету за економию и инженєрски менаджмент (ФИМЕК).

Коцурска Основна школа достала припознанє за доприношенє бази знаня у образовних ресурсох, пре вельке анґажованє наставнїкох у унапредзованю иновативносцох и диґитализациї настави. У тей школи ше таки тренд провадзи роками, медзи першима участвую у пилот проєктох у образованю, за потреби онлайн настави, наставнїки зоз тей школи зняли вецей як 90 наставни годзини за телевизию, а найважнєйше же уключую школярох до шицких иновативносцох.

Наставнїца анґлийского язика Здравка Майкич достала окремне припознанє за ревию образовних софтверох, дзекуюци численим едукативним диґиталним ресурсом котри креировала за потреби настави, медзи котрима єй блоґ, Ют`юб канал и велї едукативни бависка.

Най здогаднєме, наставнїца Здравка Майкич, вєдно зоз наставнїцу сербского язика Ясминку Олич Илчешин, була перши финалиста першого Националного фестивалу СТЕМ схопносцох „Science on stage” у Беоґраду, у септембру того року.

