Отримана конференция за новинарох НАР-ох

НОВИ САД – У Медия центру РТВ на Мишелуку вчера отримана конференция за новинарох на котрей презентовани резултати виглєдовацкого проєкта о авторству скорей нєпознатих подобових роботох визначного сербского маляра Арсения Теодоровича (1767–1826) у Републики Горватскей, а у орґанизациї Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР).

Музейни совитнїци Ґалериї Матици сербскей, мр Драґойла Живанов и Милена Врбашки, присутним приблїжели живот и уметнїцку творчосц Арсения Теодоровича, односно реализованє проєкта през котри ше дошло до утвердзованя його авторства потераз нєпознатого портрета крижевацкого владики Константина Станича котри ше находзи у Грекокатолїцким Семеништу у Заґребе.

На конференциї могло чуц и податок же, дзекуюци тому виглєдовацкому проєкту, утвердзене авторство Арсения Теодоровича у мальованю першого иконостасу за грекокатолїцку катедралу у Крижевцох (Горватска), котри преселєни до церкви святого Юря у Стойдраґи, блїзко при Самобору. То значи же потераз потвердзене його авторство найменєй 20 иконостасох од котрих єден у катедралней церкви у Руским Керестуре и єден у церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре.

О роботи НАР-у бешедовала предсидателька Ирина Гарди Ковачевич, а модератор була Єлена Перкович.

Проєкт „Подобови космополитизем у ґалериї портретох Крижевацкей епархиї – нєпозната робота Арсения Теодоровича“ потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня и национални меншини-национални заєднїци, Завод за културу войводянских Руснацох и Явна медийна установа Радио-телевизия Войводини.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)