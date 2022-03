Отримана Општинска смотра рецитаторох

ЖАБЕЛЬ – Вовторок, 22. марца, у Жаблю отримана 52. Општинска смотра рецитаторох. На смотри участвовали школяре основних и штреднїх школох зоз општини Жабель и општини Титель. На тогорочней смотри ше змагали 45-церо учашнїки котри рецитовали на сербским, руским и ромским язику.

На Зонску смотру ше пласовали седемнацецеро учашнїки, а од того штверо котри рецитовали по руски – Мария Рамач, Владимир Молнар, Иван Молнар и Валентина Салаґ. Вони наступели спред Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко зоз Дюрдьова.

Рецитаторох и того року оценьовал Миодраґ Петрович, ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе.

Рецитаторох котри наступели спред дюрдьовского Дружтва пририхтал уметнїцки руководитель Яким Гарди.

Зонска смотра рецитаторох ше отрима на нєдзелю у Бачу.

