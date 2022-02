КОЦУР – На соботу, 26. фебруара, у Руским доме у Коцуре, з початком на 19 годзин, отрима ше програма означованя 80-рочнїци визначного руского маляра, ваяра, просвитного роботнїка, поети и писателя Силвестера Макая.

О його живоце и дїлу будзе бешедовац Микола Шанта, а його стихи и приповедки буду читац Мария Горняк и Наташа Макаї Мудрох.

На стретнуце зоз нашим автором, хтори у рускей култури присутни уж 60 роки, поволани шицки заинтересовани.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)