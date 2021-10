Предлужена обука плїваня за основцох у вербаскей општини

ВЕРБАС – Обука нєплївачох школярох основних школох зоз териториї цалей вербаскей општини предлужена и того року. У сотруднїцтве шицких дзевец основних школох, локалней самоуправи и Центра за физкултуру „Драґо Йовович” Вербас, школяре прейду обуку котра тирва 15 роботни днї и през котру ше оспособя и звладаю основни технїки плїваня. Обуку нєплївачох запровадзую инструкторе плїваня Владимир Секулич и Милош Дяконов.

По словох Дяконова, того року 35 роки як ше запровадзує обука плїваня у Вербаше, а таке обучованє пракса ище лєм у трох варошох у Сербиї. Дзеци приходза на обуку у рамикох настави физичного воспитаня, и як додал Дяконов, школа плїваня подполно безплатна, а Општина Вербас обезпечела и превоз за шицки дзеци зоз валалох вербаскей општини.

Од початку обуки врацени стари термини хаснованя базену за гражданох, та базен завжати през цали дзень – од 6 годзин рано по 22 годзин вечар. Перша змена за гражданох од 6 по 7.30 годзин, и друга змена од 19 по 22 годзин. Шицки термини помедзи хаснує ше за обуку нєплївачох и за порядни тренинґи спортских клубох. Викендами термини за гражданох остали нєвименєни – перша змена од 12 по 15 годзин, друга змена од 16 по 19, як и термин лєм за жени од 19 по 20 годзин.

За 35 роки, кельо ше обука плїваня запровадзує у општини Вербас, през обуку прешли вецей як 20.000 дзеци. Того року на обуку буду ходзиц 405-еро основци, а предвидзене же би остатня ґрупа дзецох закончела з роботу у маю шлїдуюцого року.

