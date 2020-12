БЕОҐРАД – Дарунок и Новорочна винчованка од предсидателя Републики Сербиї Александра Вучича нєшка сцигла предсидательови Националного совиту Руснацох Бориславови Сакачови.

Дарунок и винчованку предсидательови Сакачови особнє уручел предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

