Представа „Скорей як когут закукурикаˮ заварла тогорочни Мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – После премиєрного виводзеня у Руским културним центру у Новим Садзе, штредком новембра, представа Скорей як когут закукурика, по тексту Ивана Буковчана, а у адаптациї и режиї Славка Виная, вчера отримана и пред чисену керестурску публику у Велькей сали Дома култури.

Представа, зоз хтору закончени тогорочни 53. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї настала у копродукциї РНТ Петро Ризнич Дядя зоз Руского Керестура и Драмского студия РКЦ зоз Нового Саду.

На сцени наступел осемчлени ґлумецки ансамбл у составе – Ребека Планчак, Иван Лїкар, Йован Живкович, Андрей Орос, Марина Хома, Любица Фечо, Наташа Макаї Мудрох и Неманя Вукосав, а представя режисерски деби Славка Виная.

Представа заснована на еґзистенциялизму, и приказує одношенє людского довирия и зраднїцтва у животно загрожених ситуацийох, зоз порученьом же и у безвиходних ситуацийох чловек треба же би зачувал чесносц и достоїнство.

Автор музики Мирослав Пап, шветло дизайновал Ириней Гудак, технїчна потримовка представи Ненад Илич, а продуцент Славко Орос.

