Союз Руснацох Українцох Сербиї осудзел аґресию на Україну

НОВИ САД – Союз Руснацох Українцох Сербиї послал писмо Амбасади України у Беоґрадзе у котрим явно осудзує аґресию Русийскей Федерациї на Україну. Тото сообщенє преношиме у цалосци꞉

„Поводом најновијих дешавања у вези агресијуе на Украјину, као украјинска дијаспора, изражавамо своју најискренију подршку народу Украјине, председнику Украјине, Парламенту Украјине, Влади Украјине, Амбасади Украјине у Београду, свим државним органима, украјинским црквама и другим украјинским организацијама које раде на добробит народа.

Подршку ћемо пружити исто тако као што смо урадили приликом агресије фашиста на Карпатску Украјину 1939. године. Том приликом, примили смо око 400 избеглица у наше домове, заједно са председником Карпатске Украјине о. Аугустиним Волошином, а којима је Краљевина Југославије одобрила азил.

Наглашавамо да се по међународном јавном праву, међусобни државни спорови се морају решавати путем међународних спорова пред надлежним судовима, путем Уједињених Нација и дипломатским путем, а никако путем ратова и повреде граница суверених држава. По међународном праву, границе су непромењиве и не могу се мењати насилним путем, као што то чини Руска Федерација, а на штету Грузије, Молдавије и Украјине.

У овој тешкој и трагичној ситуацији, спремни смо да помогнемо избеглицама из Украјине, претежно женама са малом децом, уз сву потребну хуманитарну и другу помоћ. Исто тако, спремни смо да Вам дајемо сву нашу могућу политичку, информативну и моралну помоћ и подршку ради превазилажења садашње тешке ситуације. Све то желимо да пружимо заједно са националним саветима русинске и украјинске заједнице у Србији, хуманитарним и другим организацијама и заинтересованим појединцима”, пише у сообщеню.

