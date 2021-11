РУСКИ КЕРЕСТУР – Як уж скорей явене зоз Дому здравя Кула, жителє Руского Керестура хтори ше вакциновали у априлу и маю у керестурскей Здравственей амбуланти, кед же сцу прияц и трецу дозу, чи файзеровей, чи синофаровей вакцини, годни то зробиц знова у керестурскей амбуланти.

За тото ше треба там приявиц по 15. новембер, а вакцинованє вец будзе орґанизоване 20. новембра.

