Тирва Конкурс за директора Заводу

НОВИ САД – Явни конкурс за вибор кандидата за директора Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), котру принєсол його Управни одбор зоз согласносцу Покраїнскей влади АП Войводини, тирва по конєц тижня.

Конкурсну документацию заинтересованих кандидатох перше препатри Управни одбор, а потим предклада кандидата хтори сполнює условия конкурса, Национални совит Руснацох дава думанє о кандидатови, а менованє окончує Покраїнска влада.

Директора ЗКВР ше вибера на мандатни период од штири роки. Явни конкурс обявени на сайту Националней служби за обезпечованє роботи, на огласней табли у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, у дньових новинох „Дневник” и тижньовнїку „Руске слово” (ч. 11/2022).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)