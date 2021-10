Тирва нови проєкт НАР-у

КРИЖЕВЦИ – Екипа РТВ Войводини и члени тиму проєкта „Подобови космополитизем у збирки портретох ґалериї Крижевскей епархиї – нєпозната робота Арсения Теодоровича“ врацела ше концом прешлого тижня зоз Горватскей, дзе ше виглєдовало и документовало авторство визначного сербского маляра Арсения Теодоровича у случаю потераз нєпознатого портрета владики Константина Станича и мальованя иконостасох у Керестуре и Коцуре.

Под час тродньового пребуваня седемчлена екипа пребувала у Крижевскей епархиї, дзе у єй архиви найдзени документи котри потвердзую анґажованє Теодоровича на роботох мальованя иконостасох грекокатолїцких церквох у Руским Керестуре и Коцуре, як и на мальованю портрета Константина Станича.

Очекує ше же до конца рока будзе монтирана окремна телевизийна емисия о резултатох нащиви Крижевскей епархиї, а нарок ше планує и друкованє кнїжки.

Проєкт котри реализує Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) потримал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Завод за културу войводянских Руснацох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)