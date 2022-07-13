Того викенду културна манифестация „Коцурска жатва”

КОЦУР – Тогорочна културна манифестация „Коцурска жатва”, 42. по шоре, и стретнуце младих будзе отримане у дньох викенду пред нами, на пияток и соботу, 15. и 16. юлия.

Манифестация почнє зоз роботню за дзеци котра будзе отримана у Етно клубу „Одняте од забуца” на пияток, 15. юлия, од 16 годзин. По законченю роботнї, од 18 годзин тиж у Етно клубу нащивителє буду мац нагоду опатриц виставу „Жатва – у словох и експонатох”. На площи опрез клубу „Оаза 2” од 20 годзин годно опатриц виставу „Коцур през обєктив”. Перши дзень „Коцурскей жатви” ше закончи зоз змистом за младших нащивительох под назву „Жатва за младих”, котри будзе отримани од 20,30 годзин у клубу „Оаза”.

Другого дня, на соботу, 16. юлия, у рамикох културней манифестациї у Коцуре на стадиону ФК „Искра” будзе одбавени турнир у малим фодбалу „Яша Баков” з початком на 9 годзин. Програма тогорочней „Коцурскей жатви” ше предлужи у пополадньових годзинох зоз традицийним придаваньом хлєба и програму на площи опрез Основней школи „Братство єдинство” на 17 годзин у котрей наступя дзецински фолклорни ансамбли домашнїх КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело” зоз Коцура. Потим, на 18 годзин у центру валала будзе отверанє етно столох на котрих буду представени найсмачнєйши сладки и слани лакотки. Актив женох КУД „Жатва”, вєдно зоз численима женами з валалу за тоту нагоду приготови рижни єдла котри шицки госци и нащивителє годни покоштовац.

Централна преслава културней манифестациї „Коцурска жатва” будзе отримана на площи опрез Школи з початком на 20,30 годзин. Руски писнї и рижни танци виведу домашнї и госцуюци ансамбли.

По законченю програми, у центру валала будзе орґанизоване друженє, зоз писню и танцом, за шицких учашнїкох и нащивительох манифестациї „Коцурска жатва”.

У орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” и Коцурского здруженя младих (КУМ), отримованє културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуце младих помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, општина Вербас, Месна заєднїца Коцур, Покраїнски секретарият за младеж и спорт, Туристична орґанизация општини Вербас, Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох, Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, Етно клуб „Одняте од забуца” и Основна школа „Братство єдинство” Коцур.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал шицких же би пришли на тоту традицийну културну манифестацию и стретнуце младих и уживали у богатей централней святочней програми, як и у шицких провадзацих програмох.

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