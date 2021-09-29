У Войводини епидемийна ситуация позардяова

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини, у вчерайшим сообщеню на своїм сайту, оценєл же у покраїни епидемийна ситуация позарядова на териториї шицких 45 општинох и городох.

До вчера у Войводини реґистровани 1.898 нови случаї охореня зоз коронавирусом, а найвецей нови случаї єст у Новим Садзе – 574 (активни 5.128 случаї охореня). Найчастейше охорюю особи од 20 до 39 роки, а потим и тоти од 40 по 59 роки, звекшого нєвакциновани особи шицких возростох.

На подручу цалей Войводини єст 19.408 активни случаї.

По вчерайших податкох, зазначене найвекше число охорених од початку епидемиї у нашей жеми – 8.467, а умарли аж 45 особи.

Институт поволує гражданох же би почитовали предписани епидемийни мири и же би ше вакциновали.

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