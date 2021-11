У РКЦ премиєрно виведзена представа „Скорей як когут закукурика”

НОВИ САД – Премиєра представи „Скорей як когут закукурика” по тексту Ивана Буковчана, а у адаптациї и режиї Славка Виная, отимана всоботу, 13. новембра на Камерней сцени у Руским културним центру у Новим Садзе. Дзень пред тим, пияток, представа виведзена и предпремиєрно. Обидва вечари, публика по остатнє место виполнєла салу у такволаней „Дзири”

Представа настала у копродукциї РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура и Драмского студия РКЦ зоз Нового Саду, а виведол ю осемчлени ансамбл преважно младих, алє уж витворених ґлумцох-аматерох хтори остатнїх рокох порядно участвовали у театралних продукцийох Драмского студия РКЦ (Ребека Планчак – Студентка, Иван Лїкар – Студент, Йован Живкович – Байбер, Андрей Орос – Повстанїк, Марина Хома – Марика и Наташа Макаї Мудрох – Бабица). Попри нїх, дебитовали Любица Фечо у улоги Учительки и Неманя Вукосав як Окупатор, и обидвойо значно допринєсли квалитету представи.

Представа „Скорей як когут закукурика” и режисерски деби Славка Виная, хтори тиж и адаптовал комплексни текст чехословацкого автора Ивана Буковчана. Слово о тексту хтори у тей адаптациї лєм у крокию позиционовани до периоду Другей шветовей войни, алє пре тематику – морални крах поєдинца и дружтва зоченого з безвиходну ситуацию и нєможлївим вибором, функционує на универзалним уровню. Источашнє то и универзална критика тоталитаристичней системи и оголєна дисекция єй перфидней, бездушней и дегуманизуюцей природи.

Клавстрофобични амбиєнт Матковей „Дзири” послужел як идеална сценоґрафия за представу „Скорей як когут закукурика”. Автор ориґиналней и ефектней музики Мирослав Пап, а зведзене шветло дизайновал Ириней Гудак. Технїчна потримовка представи Ненад Илич, а продуцент Славко Орос

Реализованє представи „Скорей як когут закукурика” финансийно потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци-национални меншини, Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит Руснацох.

Треце виводзенє представи „Скорей як когут закукурика” будзе на наступним Драмским мемориялу „Петра Ризнича Дядї” у Руским Керестуре, а потим будзе знята и за телевизию.

