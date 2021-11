Шветочно преславени Дзень општини Кула

КУЛА – Зоз пригодну шветочну програму, а после рока павзи пре нєвигодну прешлорочну епидемийну ситуацию, вчера, 16. новембра у Културним центру означени Дзень општини Кула котри здогадує на ошлєбодзенє у Першей шветовей войни 1918. року.

Рочни награди як знак явного и дружтвеного припознаня за гуманитарну роботу додзелєни секретарови МЗ Руски керестур Михайлови Пашови за помаганє фамелийом у потреби, и Гуманитарному здруженю 1000 за 1000 котре активно помагало хорим дзецом з териториї општини. У мено здруженя 1000 за 1000, награду приял його снователь Милинко Джувер, медзитим треба наглашиц же здруженє функционує по принципу координаторох зоз шицких населєних местох општини, а з Руского Керестура то Николина Зорич и Теодора Вранєш.

Предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич отримал пригодну бешеду з котру привитал шицких присутни и визначел просперитет цалей општини. Потим програму наисце возвелїчал концерт Зренянинскей филгармониї под дириґентску палїчку Микици Євтича.

Присутни скорей програми мали нагоду одпатриц и промотивни филм о општини Кула и шицких єй населєних местох, у котрим приказани значни подняца у предходним периодзе.

