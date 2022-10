Дюла Фаркаш посцигнул найлєпши резултати

ЗОМБОР/РУСКИ КЕРЕСТУР – На Городским стадиону у Зомборе, пияток 14. октобра, отримани XII „Мини вишебојˮ за школярох возросту од 2. по 5. класу основних школох, на хторим Дюла Фаркаш з Руского Керестура посцигнул найлєпши резултат. Понеже после поздаваних бодох зоз трох дисциплинох, освоєл стриберну медалю, односно високе 2. место.

Школяре другей, трецей и штвартей класи наступели у дисциплини обегованє на 60 метери, скаканє до далєка и руцанє вортексу, док ше школяре пиятих класох змагали у обегованю на 100 метери, скаканю до далєка и тиж руцаню вортексу.

За Атлетски клуб Русин наступели дзешецеро атлетичаре – Лука Тасич, школяр першей класи основней школи, Кира Пап и Елена Ґолубович школярки трецей класи, потим Адриана Штранґар, Николина Гарди, Катарина Дудаш, Ерик Русковски школяре штвартей класи и Николая Рац, Єлисей Пап и Дюла Фаркаш школяре пиятей класи.

Младих атлетичарох на змаганє водзела їх тренер Саня Еделински, а змаганє отримане у орґанизациї Атлетского клубу „Маратонˮ и Спортского союзу городу Зомбору.

