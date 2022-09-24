Хорски фестивал „Карпати” шлїдуюцого викенду у Вербаше

ВЕРБАС – Културно просвитне дружтво „Карпати” зоз Вербасу шлїдуюцого викенду, 2. октобра, орґанизує традицийну манифестацию, Фестивал хорского шпиваня котра того року будзе отримана по єданастираз.

На Хорским фестивалу ше обчекує же наступя домашнї Хор КПД „Карпати” з Вербасу, Хор Руски културни центер з Нового Саду, Хор „Дюра Киш” зоз Шиду, а госци буду и Младежска мишана шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура, Хор Културного центру Вербас „Бачки шпиваче” и Дзивоцка шпивацка ґрупа „Церень” („Трн”) зоз Вербасу.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Фестивал хорского шпиваня почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва у Вербаше.

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