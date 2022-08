Инспирация буц лєпши християн и жиц у св. тайни малженства

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето Преображения Господнього означене у Водици всоботу, 6. авґуста, зоз Службу Божу на 10 годзин. Службу служел о. Янко Колошняї зоз Канади, а сослужели керестурски парох о. Владислав Варґа, парох старовербаски о. Алексий Гудак и парох бачински о. Дарко Рац. Вирних споведал єромонах Роман Кандрач, духовнїк семинариї св. священомученїка Йосафата з Ивано-Франкивска, з України.

После Служби шицки штирме свяшенїкове цо служели Службу Богу повшецели овоц котру принєсли вирни. Як и вше, Церковни одбор порихтал овоц за шицких котри нє були у можлївосци до Водици принєсц свою.

После Служби Божей отримане Стретнуце за фамелиї, з нагоди Рока святосци малженства и фамелиї у Католїцкей церкви. На стретнуцу участвовали коло 15 фамелиї, и старши и младши, и з младшима и старшима дзецми. Фамелиї котри присуствовали на стретнуцу були зоз Руского Керестура, Нового Саду, Суботици, Бачинцох, аж и зоз Канади.

Стретнуце започало после Служби Божей и одвивало ше спрам напредок утвердзеней програми. Одредзени теми розрабяли о. Владислав Варґа – „Поволани до святосци” и о. Дарко Рац – „Превозиходзенє фамелиярних конфликтох на християнски способ” . Теми ше розрабяли у двох ґрупох, а у каждей ґрупи були по двоме священїкове котри такой одвитовали на питаня вирних. Од священїкох у роботи участвовали о. Янко Колошняї, о. Владисла Варґа, о. Дарко Рац и о. Владимир Медєши. Шестра Авґустина Илюк водзела Стретнуце.

Озда найинспиративнєйше були искуства фамелийох котри пробовали вирним приблїжиц живот у малженстве през рижни спокуси котри им помогли же би виросли и як малженска пара, и як християнє.

(Опатрене 51 раз, нєшка 51)