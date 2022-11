ШИД – Дзекуюци потримовки Министерства за старанє о валалох и локалней самоуправи у Шидзе, ище осем фамелиї достали безповратни средства же би купели хижи и так ришели проблем биваня.

Одвитуюци контракти подписани у Општини Шид, а у поступку обробку ище 17 вимоги односно прияви за доставанє безповратних средствох за купованє хижох.

