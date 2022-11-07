Концерти з нагоди преслави

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ – З нагоди преслави Дня општини Жабель „Митровдана” всоботу, 5. новембра у биоскопскей сали у Жаблю отримана програма на хторей наступели Мишани хор „Пасторала” зоз Жаблю, шпивацка ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова и шпивацка група „Дуброва” зоз места Зубне зоз Словацкей.

Вчера вечар, женска шпивацка ґрупа „Дуброва” мала свой концерт и у Дюрдьове, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

Здруженє женох „Олория” зоз Дюрдьова и того року участвовало на конкурсу у Покраїнским секретарияту за образованє и достало средства за реализацию проєкту зоз назву „Днї толеранциї Шайкашскей”. У рамикох другей часци проєкту були отримани концерти того викенду.

Покровителє и орґанизаторе преслави Покраїнски секретарият за образованє, предписаная, управу и национални меншини – заєднїци, Општина Жабель, КУД „Тарас Шевченко”, Мишани хор „Пасторала”, Здруженє женох „Олория” з Дюрдьова и Ловарске здруженє зоз Жаблю.

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