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Конкурс за знїманє промотивного видеа з нагоди попису жительства

автор м. зазуляк гарди 13. септембер 2022

Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох розписало Конкурс за знїманє промотивного видеа зоз цильом промоциї важносци попису жительства 2022. року.

Поволани шицки млади з рускей заєднїци (од 15 по 35 роки) же би направели кратки видео знїмки у тирваню од максимално минути, дзе на креативни и цикави способ потолкую чом важне вияшнїц ше як Руснак, або Рускиня на тогорочним попису жительства.

Видео знїмки мож направиц з мобилним телефоном, фотоапаратом, або видео камеру, а треба водзиц рахунку о квалитету самого знїмка, як и о змистох през котри млади жадаю виражиц свойо думаня и становиска. Важне же би на знїмку ясно було видно и чуц цо ше жада указац, або повесц.

Видео знїмки мож посилац на имейл адресу: rcmladez@gmail.com

Конкурс отворени од 12. по 26. септембер, а три найлєпши знїмки буду пенєжно наградзени.

Текст конкурсу мож пречитац на сайту Националного совиту.

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