Мирко Фекете найлєпши поєдинєчно, Вербащанє екипно

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Трицец перших Спортских бавискох „Яша Баков”, внєдзелю, 11. септембра, на рибалове Еделински отримане змаганє у лапаню риби на дуґов, на хторим у поєдинєчней конкуренциї найлєпши бул Мирко Фекете з Руского Керестура, а екипно то була екипа „Папивинґ ДООˮ з Вербасу.

На тим спортским стретнуцу участвовали вкупно 33-йо змагателє подзелєни до 10 екипох хтори були зоз – Руского Керестура (2), Вербасу, Нового Орахова, Дюрдьова, Нового Саду, Вуковару, Осєку, Петровцох и Старих Янковцох.

По кратким уводзе, у хторим спред Спортского здруженя спортских бавискох „Яша Баков”, його предсидатель Иван Папуґа привитал шицких учашнїкох, а окреме Руснацох зоз рижних местох з Горватскей, хтори ше у вельким чишлє одвовали на тото спортске стретнуце, прешло ше на преглашованє побиднїкох.

За найуспишнєйшого рибара того дня преглашени Мирко Фекете з Руского Керестура хтори влапел рибу чия вкупна чежина була 57 кили и 600 ґрами. Друге место завжал Зоран Пап зоз Вуковару, а його риба вкупно мала 21 килу 850 ґрами, док треце место освоєл ище єден Керестурец Божидар Хрнчар чийо вкупне количество риби мало 15 кили и 720 ґрами.

Кед слово о екипней катеґориї, найбогатши улов мала екипа „Папивинґ ДООˮ зоз Вербасу хтора була у составе – Звонко Салаґ, Мирослав Ґубаш, Мирко Фекете, потим другопласована екипа була екипа „Вуковарˮ хтора наступела у составе – Борис Ґрбич, Зоран Пап, Иван Василюк, док трецопласовани були домашнї „СЗР Коляк 2ˮ– Дарко Чернок, Йоаким Джуджар, Божидар Хрнчар.

По преглашованю побиднїкох, Здруженє спортских рибарох ,,Коляк” орґанизовало богати полудзенок и погосценє за шицких учашнїкох, та ше друженє предлужело у веселей атмосфери з музику.

