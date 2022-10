На ХосанаФест2022 и Ивана Чордаш

СУБОТИЦА – Внєдзeлю у гали спортох отримани Фестивал горватских духовних шпиванкох ХосанаФест2022, на хторим наступела и наша позната шпивачка Ивана Чордаш.

Шпиванка „Шицко од Тебе, Тебе давам” („Sve od Tebe, Tebi dajem”) за хтору текст и музику написал Дарио Шехич, а аранжман Иґор Киш зоз Нового Саду, у Ивановей интерпретациї завжала 4. место медзи вкупно 15 змагательнима шпиванками.

Главни циль фестивалу промоция християнских духовних вредносцох и порушованє на творенє нових авторских шпиванкох у сучасней музичней творчосци.

Мено фестивалу дал католїцки священїк др Маринко Станич хтори и директор орґанизацийного одбору.

