На соботу Рочни концерт КПД „Дюра Киш”

ШИД – На соботу 26. новембра у Руским доме будзе отримани Рочни концерт КПД „Дюра Киш”.

Концерт почнє на 18 годзин и у програми ше представя секциї Дружтва, а уход на концерт шлєбодни.

