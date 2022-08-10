На вовторок концерт „Квет рижнородносци”

НОВИ САД – На вовоторок, 16. авґуста на сцени „Пера Добринович” Сербского народного театру у Новим Садзе будзе отримани концерт „Квет рижнородносци” на хторим наступя музични состави националних заєднїцох Войводини, медзи нїма и народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” Дома култури Руски Керестур.

Як специялни госци, наявени оперски шпивач Бела Маврак и виртуоз на гармоники Лело Ника. Концерт ше реализує у рамикох проєкта „Дунайске морйо” НС ЕПК 22, а соорґанизаторе заводи за културу меншинских националних заєднїцох у АП Войводини.

Початок концерта на 20.22 годзин, а уход безплатни.

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