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Наградзена „Учальня на отвореним”

автор М. Афич, фото ФБ Школи Петро Кузмяк
автор М. Афич, фото ФБ Школи Петро Кузмяк 19 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Волонтерски проєкт „Учальня на отвореним” хтори початком школского року реализовани у Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”, препознати и достал награду як єден зоз 12 найлєпших #ШтаНамТешко проєктох у 2022. року.

На преслави Медзинародного дня волонтерох у Беоґрадзе, 6. децембра, награду превжали Наташа Мученски и Даниєла Рац, як єдни од координаторкох проєкту.

Проєкт бул часц конкурсу „Нє чежко нам” хтори запровадзовали Млади виглєдоваче Сербиї вєдно з партнерами Рухом горякох Войводини, Центром за гражданске дїйствованє, ТИМ 42 и ҐМ Оптимист, а з потримовку Министерства младежи и спорту Републики Сербиї.

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