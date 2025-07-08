НАЙНОВША ВИСТКА: Червени метео аларм на подручу цалей териториї Сербиї

НОВИ САД – РГМЗ сообщел же нєшка порушал систему за преношенє СМС хитних информацийох гражданом пре ризик од нєвигодней хвилї зоз гирменьом, дижджом, локално вельким лядом и моцним витром, котри ше у предлуженю дня проґнозую за обласц Войводини, часци заходней и централней Сербиї, уключуюци и подруче городу Беоґраду. РГМЗ порушал систему на 10.05, а початок важеня спозореня 12 годзин.

Червени метео аларм пре опасносц од нєвигодней хвилї котра будзе провадзена зоз гирменьом на моци на цалей территориї Сербиї. Червени метео аларм означує же хвиля будзе опасна.

Вони совитую осторожносц, бо ше нєпогоди можу розвивац барз швидко, та ше препоручує провадзенє радарских знїмкох, наявох и спозореньох.

Висока температура ше затрима ище нєшка на подручу южного Банату, централней, восточней и южней Сербиї, а найвисша дньова температура ше будзе рушац од 35 по 39 ступнї.

Найвисша температура на сиверозаходу Войводини будзе 26 ступнї, а на юговостоку Сербиї 39.

РГМЗ у сообщеню гвари же ше нєшка обчекую два рушаня влажного и нєстабилного воздуху. Перши будзе на сиверозаходу Войводини и будзе од рана, а од штретку дня запори и гирменє будзе у цалей Покраїни, як и у заходней и централней Сербиї зоз тенденцию премесцаня на восток.

Запори буду зоз лядом, а витор будзе барз моцни. Друге рушанє нєстабилного воздуху обчекує ше през ноц ґу стреди и будзе ше шириц зоз югозаходу Сербиї прейґ централних часцох ґу сиверовостоку зоз дижджом, запорами и моцним паданьом температури.

РГМЗ наводзи же ше наютре обчекує швижейша хвиля у шицких крайох. Стреду и штварток будзе преважно похмарене зоз моцним витром и максималну температуру од 20 по 25 ступнї, на стреду рано и дополадня зоз дижджом и запорами у векшини реґиона.

На пияток и першого дня викенду ше обчекує рост температури и будзе од 25 по 30 ступнї зоз вецей слунечнима периодами. На нєдзелю цепло и слунечно, температура од 30 по 35 ступнї, а початком идуцого тижня хвиля будзе пременлїва, алє спройно и нєстабилнєйше зоз локалнима запорами и гирменьом.