Наютре Кирбай у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей парохиї у Коцуре наютре, 28. авґуста, будзе преславене швето Успения Пресвятей Богородици, Велька Матка Божа. Истого дня храмово швето, Кирбай, у тим валалє означую и грекокатолїцка и православна церква.

Кирбайска Велька Служба Божа у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици почнє на 10 годзин.

Плановане же би того дня бул отримани и кирбайски вашар, а у школским дворе змесцени и богати забавни парк за дзеци.

З нагоди того швета млади буду мац нагоду вибрац место за розвагу у даєдним з валалских кафичох, котри за тот дзень, алє и у дньох вочи Кирбаю, звекшали свойо капацитети и понукаю музику за рижни смаки.

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