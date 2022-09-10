Нєшка Округли стол и схадзка Активу наставнїкох руского язика Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Округли стол и схадзка Активу наставнїкох руского язика Дружтва за руски язик, литературу и културу буду отримани нєшка, 10. септембра, на 11 годзин у Руским културним центру у Новим Садзе.

У першей часци будзе слова о 50 рокох Терминолоґийного словнїка Миколи М. Кочиша (1972), а у другей о активносцох у обласци основного и штреднього воспитаня и образованя по руски на початку 2022/2023. школского рокa.

Отримованє Округлого стола и Актива наставнїкох финансийно потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Национални совит Руснацох.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)