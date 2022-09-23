Нєшка почина Културна манифестация „Кед голубица лєцела”

СТАРИ ЯНКОВЦИ/ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Од нєшка по нєдзелю, у Старих Янковцох и Петровцох у Републики Горватскей (РГ), будзе отримана Културна манифестация „Кед голубица лєцела”, на хторей будзе означена 90-рочнїца од народзеня поетеси Любици Сеґеди Фалц и 10-рочнїца виучованя руского язика и култури у Старих Янковцох.

Програма почнє нєшка на 18 годзин у Петровцох зоз Службу Божу, а на 19 г. будзе отримани литературно-музични вечар на хторим будзе представена двоязична збирка поезиї „Шерцо на червеним партку” Любици Сеґеди Фалц, а потим ушлїдзи културна програма.

Соботова програма у Старих Янковцох будзе у знаку зашеданя Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох хторе почнє на 9 годзин, а пополадню програма будзе предлужена у Петровцох дзе на 17 годзин у Доме култури будзе културно-уметнїцка програма „Кед голубица лєцела” у хторей наступя члени културно-уметнїцких дружтвох зоз вецей местох.

Тогорочну Културну манифестацию „Кед голубица лєцела” орґанизує Дружтво Руснацох „Руснак” под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, зоз финансийну потримовку општинох Стари Янковци и Боґдановци, Ради рускей националней меншини Городу Вуковар, а соорґанизаторе Општина Стари Янковци, ДОД Петровци, НК „Петровци”, ОШ Стари Янковци з Вуковару и „Горватска жена” Стари Янковци.

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