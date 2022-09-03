Нови школски рок и за наймладших у „Герлїчки”

КОЦУР – Предшколска установа „Бошко Буха” у шицких своїх обєктох у општини Вербас 1. септембра предлужела воспитно-образовну роботу, а єден з тих обєктох и оддзелєнє „Герлїчка” у Коцуре, чийо дзвери того дня отворени за наймладших.

У коцурскей „Герлїчки” до мишаней пририхтуюцей воспитней ґрупи на руским язику того школского року уписане 21 дзецко, а ґрупу водза виховательки Ксения Уйфалуши и Ясмина Скубан.

Зоз тей ґрупи двойо дзеци треба же би нарок рушели до школи, та вони прейду и през обовязну пририхтуюцу програму. Зоз тим ше пририхтаю за обовязки котри их чекаю як будуцих школярох першей класи.

(Опатрене 16 раз, нєшка 16)