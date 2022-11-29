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Нови телевизор Пензионерскому дому у Руским Керестуре

автор д. барна
автор д. барна 27 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, 25. новембра пензионере у Руским Керестуре достали нови и лєпши телевизор.

З оглядом же стари телевизор престал робиц и нє могло го вецей оправиц, зоз добродзечних прилогох купени нови.

Телевизор им важни, окреме тераз кед Шветове змаганє у фодбалу, прето же ше пензионере збераю у своїх просторийох и дружа.

Нови телевизор пензионером придал предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, а потим шицки вєдно предлужели друженє и розгварку у просторийох Пензионерского дому у Руским Керестуре.

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